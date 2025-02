OEB: o que é a entidade brasileira que escolheu Milei economista do ano

Milei tem enfrentado também polêmica envolvendo uma criptomoeda. Na última semana, o presidente divulgou em suas redes sociais que um projeto privado a partir da $Libra incentivaria "o crescimento da economia argentina". Após repercussão negativa, Milei apagou a publicação. O Ministério Público do país entrou no caso e investiga se foram cometidos os crimes de abuso de autoridade, fraude, tráfico de influência e corrupção passiva por parte do presidente.

Conselho se manifestou sobre o caso

Em seu portal oficial, o Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo publicou uma nota em que contesta o prêmio. O texto, assinado por Odilon Guedes, presidente do Conselho Regional de Economia da 2ª Região, afirma que a escolha não foi feita pela entidade que representa a classe no Brasil e ressalta que a OEB representa somente os associados que dela fazem parte. Leia abaixo a nota na íntegra:

O Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo vem a público - e em particular aos Economistas - mostrar sua surpresa diante da notícia veiculada em 25/02/2025 de que a Ordem dos Economistas do Brasil, através de seu Presidente, Manuel Enriquez Garcia, condecorou o Presidente da Argentina, Javier Milei, como "Economista do Ano".

Diante deste fato, esclarecemos que o prêmio ao Presidente da Argentina não foi entregue pela entidade que representa os Economistas brasileiros. A referida Ordem é uma organização da sociedade civil com pouquíssimos associados com suas contribuições em dia e representa somente esse restrito público.

As únicas entidades com representação legal dos Economistas brasileiros são o Conselho Federal de Economia [Cofecon], uma autarquia federal que regulamenta e fiscaliza o exercício da profissão (Lei nº 1411/1951) e o Sindicato dos Economistas, que atua na defesa da categoria [...]