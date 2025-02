Sistemas do FGTS ficam fora do ar e só voltarão a funcionar em março

Usuários dos aplicativos da Caixa Econômica voltados, entre outros serviços, à antecipação do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), não conseguiram acessar as informações nesta quinta-feira (27). Esse sistema não foi o único que ficou fora do ar e que voltará a funcionar na próxima semana.

O que aconteceu

Sistemas em manutenção. Segundo a Caixa, alguns sistemas do FGTS que tratam de antecipação do saque-aniversário, recepção de novas solicitações de saque do FGTS e uso do FGTS na moradia própria, estão passando por manutenção.

Previsão de normalização é em março. Ainda de acordo com o banco, a previsão de disponibilidade é a partir de 4 de março, terça-feira de Carnaval.