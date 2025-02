Vem pra roda: Amstel investe no samba, 'progressista, inclusivo e diverso'

A plataforma é perene, vai muito além do Carnaval. Como decidir quais evento estarão conectados a ela?

Sim, o Vem pra Roda não é uma plataforma de Carnaval: é uma plataforma de samba. A marca já estava dentro do samba, em ações pontuais, e precisávamos organizar isso para dar uma identidade à iniciativa.

A Amstel é uma marca progressista, inclusiva e diversa, que se constrói de uma forma divertida, que fala de estar à vontade com seus amigos. Quando a gente olha para uma roda de samba, vê tudo isso. Há uma grande conexão entre o DNA da marca e o DNA do samba. Faltava apenas colocar a nossa bandeira, de fato, e dar passos largos dentro do estilo.

Cacique de Ramos, patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro Imagem: Divulgação

Queremos estar no Cacique de Ramos, mas queremos dar espaço aos novos talentos e novos compositores. Fomos procurar quem seriam os melhores parceiros e encontramos o Marcelo D2.

Ele já estava fazendo esse movimento há algum tempo, de olhar para o samba do passado, mas de forma contemporânea, de respeitar à tradição do passado, olhando para frente. Teremos uma música em parceria com o D2, que estará no próximo EP dele.