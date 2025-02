Governo publica a MP do saque-aniversário do FGTS; entenda o que muda

Já o saque-aniversário permite ao trabalhador retirar parte do seu saldo todo ano, no mês de seu aniversário. O prazo é de até 60 dias para o saque. Criado no governo Jair Bolsonaro em 2020, nessa modalidade o trabalhador precisa pedir a adesão no site ou aplicativo do FGTS. O percentual de retirada varia de 5% a 50% do saldo, além de uma parcela adicional (veja abaixo).

O trabalhador que deseja voltar ao saque-rescisão precisa esperar uma carência de 25 meses após pedido no app. Se for demitido antes disso, ele não poderá sacar o saldo do FGTS.

O valor que for desbloqueado hoje será de R$ 12 bilhões. Aproximadamente 37 milhões de brasileiros aderiram ao saque-aniversário desde 2020. Até agosto de 2024, R$ 125,4 bilhões foram sacados.

Quanto paga o saque-aniversário?

O trabalhador que opta pela modalidade pode sacar anualmente de 5% a 50% do saldo do FGTS. Depois, uma parcela adicional é incluída, dependendo do saldo disponível. Saca mais quem tem menos dinheiro na conta: