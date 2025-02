Pedra no sapato de Lula, inflação pode aumentar com MP do FGTS

A medida foi destravada pelo governo no momento em que Lula enfrenta seu mais baixo índice de popularidade. O anúncio se deu dez dias após pesquisa Datafolha mostrar que a popularidade de Lula caiu 11 pontos porcentuais: foi de 35% para 24% em dois meses, o pior índice dos seus três mandatos. A reprovação do governo saltou de 34% para 41%.

A aposta do governo é que o dinheiro impulsione o consumo e reduza o endividamento do brasileiro. "Isso ocorre porque os recursos, antes retidos, agora estarão disponíveis para as famílias, gerando aumento no consumo de bens e serviços, podendo até aumentar os investimentos", avalia Igor Gondim, professor de Finanças do curso de Administração da ESPM. "Essa liberação também pode reduzir o endividamento da população."

O problema é que mais dinheiro na praça pode significar aumento de preços. "Um efeito indesejável é um possível impacto inflacionário, já que espera-se um aumento no consumo", diz o especialista. A inflação preliminar de fevereiro foi de 1,23%, a mais alta para o mês desde 2016 (1,42%). Em 12 meses, a inflação já acumula 5,96%, acima do teto da meta, que é 4,5%.

"Essa liberação pode sim gerar mais inflação", concorda a economista Marisa Rossignoli. "E num momento em que a gente já está com perspectiva de alta na inflação", diz a professora da Universidade de Marília. "Esse dinheiro deve entrar na economia imediatamente: uma injeção de dinheiro para consumo, que não traz mudanças estruturais de investimento, como em industrialização."

Consumidor empacota suas compras em mercado do Rio de Janeiro; dinheiro na praça pode pressionar a inflação Imagem: SERGIO MORAES

Uma pesquisa de janeiro atribuiu à inflação dos alimentos parte da queda na popularidade do presidente. "O brasileiro está sentindo o aumento do preço dos alimentos. É a terceira razão que explica a queda na avaliação do governo Lula", afirmou Guilherme Russo, diretor de Inteligência da Quaest. A inflação dos alimentos no acumulado de 12 meses está acima da inflação geral: foi de 7,12% até fevereiro, contra 4,96%, segundo o IPCA-15.