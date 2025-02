Fundo privado libera R$ 42 milhões para empreendedores afetados por chuvas

Juros do fundo estão abaixo dos praticados pelo mercado. As liberações serão realizadas com taxas mensais que variam entre 1,49% ao ano (19,4% ao ano) e 2,99% ao mês (42,4% ao ano), a depender da saúde financeira do negócio afetado pelas fortes chuvas, rajadas de vento e falta de energia na Grande São Paulo. Os empreendedores podem solicitar entre R$ 10 mil e R$ 400 mil.

Fundo é pioneiro no Brasil no modelo de financiamento misto. Inspirado em uma ação norte-americana, o Estímulo une doações e investimentos para auxiliar pequenos negócios. Conforme as parcelas são pagas pelos empreendedores, o dinheiro retorna ao fundo para ser novamente emprestado.

Linha de crédito foi criada em meio à pandemia do novo coronavírus. As liberações protegeram os empreendedores em meio a catástrofes surgiram em 2020 a partir de uma parceria entre lideranças empresariais. Desde então, recursos já foram liberados para auxílios nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e nas cidades de Petrópolis (RJ) e Pernambuco (CE).

Apoio financeiro já auxiliou 4.400 pequenos negócios de todo o Brasil. O fundo estima que 90% dos beneficiários estão alocados em em regiões de baixa renda e 54% com mulheres em seu quadro societário. Entre eles, 36% tiveram acesso a crédito pela primeira vez.

Como acessar o crédito

Cadastro é 100% digital. O passo inicial para quem busca o empréstimo consiste no preenchimento de um formulário com sete perguntas (nome, e-mail, CPF, CNPJ e faturamento médio mensal do negócio) no site do fundo.