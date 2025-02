Preço dos alimentos cria rumores sobre saída de Fávaro do ministério

Rumores de que Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, poderia entregar o cargo ganharam tração nos corredores de Brasília esta semana. O aumento do preço dos alimentos e as medidas do governo federal para tentar controlar a situação são os motivos para que Fávaro esteja demonstrando descontentamento. Isso porque, ele não concorda com a estratégia de taxar exportações de soja, milho, carne e etanol.

De acordo com uma fonte próxima ao Mapa, Fávaro tem se desdobrado para mostrar ao presidente Lula que as taxações destas cadeias produtivas criariam um grande racha entre governo e Congresso. Isso porque, empresários rurais ligados às cadeias produtivas exportadoras têm alta influência na Frente Parlamentar da Agropecuária, cuja relação com Fávaro também não tem sido boa.

Esta semana, o presidente da FPA, Pedro Lupion, disse à imprensa que não há relação da bancada com o ministro. Esta foi uma resposta para Fávaro, que criticou a ausência da FPA em pressionar a votação do Lei Orçamentária Anual (LOA), caso que levou à interrupção das linhas de crédito do Plano Safra e, posteriormente, a criação da medida provisório para crédito extraordinário de R$ 4,1 bilhões.