'Taxa das Blusinhas' rende R$ 1,14 bilhão aos cofres públicos em 2024

O governo arrecadou R$ 1,14 bilhão com a 'taxa das blusinhas', tributo aplicado sobre 58,3 milhões de produtos importados de sites como Shein, AliExpress, Shopee e Temu. A cobrança ficou popularmente conhecida como "taxa das blusinhas".

O que aconteceu

Remessa Conforme começou a valer em agosto de 2024. O modelo estabelece a cobrança de um imposto de 20% sobre as compras internacionais de até US$ 50 (US$ 290, na cotação atual). As importações até o valor eram isentas de tributação até a entrada em vigor do programa.

Importações entram no regime de tributação simplificada. O sistema viabiliza o processo de cobrança de impostos sobre bens adquiridos no exterior. "O Regime de Tributação Simplificada se aplica a remessas internacionais destinadas tanto a pessoas físicas quanto jurídicas", explica João Eloi Olenike, presidente-executivo do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação).