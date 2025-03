Heineken é única cervejaria entre marcas inclusivas segundo pesquisa

Pesquisa ouviu mais de 23 mil consumidores em 18 países. O levantamento analisou o que os consumidores veem, sentem e pensam sobre o compromisso das marcas com DEI. No Brasil, a pesquisa foi realizada com 1.012 indivíduos de quatro grupos sub-representados: mulheres, pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência (PCDs) e comunidade LGBTQ+.

Falta de inclusão pode gerar perda de R$ 1,9 trilhões para marcas. O estudo aponta que marcas que não investem na inclusão de públicos diversos podem perder um mercado bilionário. O impacto financeiro da não inclusão reflete o poder de consumo desses grupos, que buscam empresas alinhadas com seus valores.

Não faz muito tempo que o mercado de cervejas era extremamente sexista e até mesmo preconceituoso. Devido a reivindicações de grupos, como mulheres e comunidade LGBT, isso mudou bastante.

Rafael Farias Teixeira, executivo de marketing e responsável pela análise do BII no Brasil

Mercado de cerveja

Percepção positiva, mas falta de ações concretas. Conforme a pesquisa, consumidores geralmente percebem que as marcas de cerveja estão concentrando esforços para serem mais inclusivas, respeitosas e acessíveis. No entanto, eles frequentemente não veem essas marcas tomando ações concretas em favor de comunidades sub-representadas, seja apoiando comunidades e instituições ou internamente nas empresas.

Oportunidade no Carnaval. "O Carnaval é um ótimo momento para mostrar diversidade e inclusão em peças publicitárias, mas as cervejas ainda precisam investir muito em ações concretas e nos bastidores", diz Teixeira.