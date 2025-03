Empresa que alugou objetos para 'Ainda Estou Aqui' vê faturamento disparar

O trabalho em "Ainda Estou Aqui"

Quem capitaneou a cenografia do filme produzido pela Conspiração foi Tatiana Stepanenko, veterana do setor. Ela apresentou à Utimura o que precisava para compor a casa da família Paiva, ambiente que concentra a maioria das cenas do longa-metragem. "Tínhamos o desafio logístico, pois a gravação no casarão aconteceu in loco, no Rio. A equipe levou alguns itens menores para lá, mas é quando se mudam para São Paulo [na narrativa] que nossa participação aumenta", diz Arthur.

O acervo ajudou a recriar o apartamento em que Eunice, interpretada por Fernanda Torres no longa de Walter Salles, vivia nos anos 1990. A residência mesclava móveis utilizados na casa com itens mais modernos e objetos que representavam aquele momento de vida da personagem, quando se tornou advogada de referência na defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. "Quando trabalhamos com uma profissional do quilate que é Tatiana Stepanenko, nosso papel é muito mais viabilizar a visão criativa do produtor e facilitar suas demandas."

Acervo é usado em várias produções brasileiras Imagem: Acervo pessoal

Profissionalização de dentro para fora

Foi no mesmo ano da parceria com "Ainda Estou Aqui", em 2023, que a profissionalização do acervo se intensificou. Já com Arthur na empresa, tia Vanessa deixou a sociedade. Na nova configuração, ele assumiu a condução do negócio, acumulando funções típicas de presidente e do departamento financeiro. Paula ficou responsável por expedição, devolução, reposição dos objetos. Vica se voltou para a curadoria dos produtos, catalogação e fotografia para o site. "Juntamos o timing da minha geração, o anseio por colocar em prática rapidamente, com o primor de entrega que minha mãe e minha tia sempre prezaram", diz Arthur.