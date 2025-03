Todas as universidades ficarão obsoletas para o mercado, diz CEO da Inteli

De olho no impacto da tecnologia no mercado de trabalho, Maira Habimorad deixou a sua trajetória de 18 anos na consultoria de recursos humanos Companhia de Talentos para trabalhar com educação.

Após diferentes experiências, ela fez parte da gestão que fundou o que é atualmente o Inteli, um instituto que oferece cursos de graduação e pós-graduação na área de tecnologia com uma metodologia sem disciplinas e baseada em projetos. Questionada no "Divã de CNPJ", do Canal UOL, sobre as universidades que ficarão obsoletas, ela diz que não tem saída: "Em tese, na minha visão, todas".