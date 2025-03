Diageo aposta em marca de tequila Don Julio como novo ícone global de luxo

O gin abriu portas para gente, também. A motivação para ocasiões de consumo mudou e isso trouxe insights importantes. A taça de gin tônica, por exemplo, trouxe status para as pessoas. Isso abriu esse universo de coquetelaria para a gente.

a partir de 14:30

Os consumidores experimentaram bebidas mais premium na pandemia. Isso foi importante para ampliar o repertório. Apesar da oscilação, somos duas vezes o que éramos antes da pandemia. Nossa missão, hoje, é ensinar o consumidor a beber melhor - e, não, a beber mais.

a partir de 18:08

Nosso negócio é de entretenimento. Não precisamos interromper as pessoas. Agora temos uma conversa, um diálogo com o consumidor, mas a presença é muito importante para a gente. Até por isso, temos um calendário robusto de festas e eventos.

a partir de 21:35

A tendência (de beber menos) é uma realidade e precisamos entender como participar disso. Intercalar (bebidas alcoólicas e não alcoólicas) é uma realidade e precisamos ter bebidas com graduação alcoólica menor. Até por isso, vamos trazer o Tanqueray Zero Álcool em breve. Precisamos entender esse novo momento do consumidor e ter portfólio que atenda essas novas necessidades.

a partir de 30:54

