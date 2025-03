Hoje é feriado nacional ou ponto facultativo? Depende

A nível nacional, os dias 3, 4 e 5 são considerados pontos facultativos. A Quarta-feira de Cinzas tem atividades profissionais iniciadas na parte da tarde.

Posso folgar no Carnaval?

Só se você morar em cidade ou estado onde o Carnaval for feriado legalmente instituído. Pode ser que o empregador dispense os funcionários, porém, é uma decisão exclusiva da empresa. Caso contrário, será preciso negociar com o patrão.

Sou obrigado a trabalhar?

Se você não se encaixa em nenhuma das situações listadas acima, sim, tem que trabalhar. No caso de empregos remotos, porém, a empresa pode escalar um trabalhador que mora em uma localidade onde a data seja feriado. Mas deve compensar as horas trabalhadas com uma folga ou remunerar em dobro o funcionário pelo dia trabalhado.

Posso ser demitido por faltar?

Depende. Se o empregado faltar e não apresentar justificativa legal —como um atestado médico— ele poderá ter o dia de trabalho descontado do salário e até receber uma advertência.