Cervejas, roupas e frutas: o que deve ficar mais caro nos EUA após tarifas?

Eletrônicos, roupas, brinquedos e material esportivo comprados nos EUA vêm, em massa, da China. Quase 80% de todos os utensílios de cozinha importados para o país vêm da nação.

A indústria automotiva é bastante dependente do México e do Canadá. As fábricas da GM no Canadá e no México produziram quase 40% de todos os veículos fabricados pela empresa em 2024 na América do Norte. Cerca de 60% de todo o petróleo importado pelos EUA também vêm do Canadá, de onde também chegam 30% das madeiras de construção civil.

A resposta dos "parceiros traídos"

A China retaliou colocando 15 empresas americanas, incluindo a fabricante de drones Skydio, em uma "lista de restrições" de controle de exportação. Ou seja, empresas chinesas estão proibidas de vender produtos estratégicos (que podem ser usados para fins civis e militares) a estas companhias.

Outras 10 empresas americanas também foram colocadas em uma lista de "entidades não confiáveis". Elas estão proibidas de fazer investimentos no país, importar ou exportar de lá.

Foram taxados ainda: