Horário B3 no Carnaval 2025: que horas bolsa de valores abre e fecha hoje?

Antes do Carnaval, na última sexta, o Ibovespa fechou em queda. No fim do dia 28, o índice da B3 mostrava perda de 1,60%, aos 122.799,09 pontos.

A queda foi puxada pelo cenário internacional. O bate-boca transmitido pela TV entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Volodymyr Zelensky (Ucrânia) sobre o conflito no Leste Europeu influenciou o índice.

No entanto, o cenário político nacional também forçou o índice para baixo. A confirmação de que Gleisi Hoffmann (PT) assumirá a coordenação política do governo federal, por escolha do presidente Lula, mexeu com o mercado.

Em fevereiro, o Ibovespa teve perda de 2,64%. A queda veio após progressão de 4,86% em janeiro - que havia sido o melhor desempenho mensal desde o avanço de 6,54% em agosto passado. No agregado em 2025, o índice da B3 ainda sobe 2,09%.

* Com informações de reportagem publicada em 28/02/2025.