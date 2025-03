Robô brasileiro faz entrega, triplica eficiência logística e reduz custos

Robô agiliza o processo de entrega. "O robô está encarregado do início da jornada logística, recolhe os pedidos diretamente dos restaurantes dos shoppings e transporta até os hubs do iFood. Garante precisão e redefine a experiência do cliente", diz Araujo. A Synkar estima que,no ano passado, o robô já economizou mais de 3,2 milhões de passos, permitindo aos colaboradores se concentrarem em tarefas de maior valor agregado e com menor desgaste físico de repetição.

Entregando experiência

Testes realizados em shopping e hotel. O SD02 foi testado no Shopping Transamérica (GO), atendendo 670 salas comerciais, e na Atlântica Hotels, distribuindo refeições em um complexo médico e hospitalar. No ifood, dois robôs atendem os restaurantes Outback e Mirai do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto desde novembro de 2024 e já há planos de expansão para o Iguatemi Alphaville.

Ganho em imagem e marketing. Wallace Lima, da Pluginbot Ninegrid, empresa de automação e IA, ressalta a experiência positiva com o SD02: "Produtividade aumentou e houve aumento de capacidade operacional. A experiência autônoma gerou engajamento com a marca e o produto. E tem um ganho de imagem e marketing, pois o mercado tem curiosidade de saber como funciona."