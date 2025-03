Sem ressaca? Diageo lançará gin sem álcool no Brasil

Nosso negócio é de entretenimento. Não precisamos interromper as pessoas. Agora temos uma conversa, um diálogo com o consumidor, mas a presença é muito importante para a gente. Até por isso, temos um calendário robusto de festas e eventos.

Temos um e-commerce direto com o consumidor, mas grandes parceiros também estão desenvolvendo novas formas de mídia, de como chegar ao consumidor. O retail media é uma delas e é uma estratégia que ajuda muito. Com ela, conseguimos fazer uma ativação por ocasião, como churrascos, jantares, por exemplo.

A categoria de tequila se construiu pela relevância cultural. Celebridades lançaram marcas, eventos como o Oscar têm brindes com tequila. Isso tem um efeito de orgulho latino para o mundo. Não existe uma categoria de destilado global que veio da América Latina. Não tenho dúvida que Don Julio será o primeiro ícone de luxo global vindo da América Latina.

