Aldo Pini, da LePub: 'Marcas não podem virar pessoas chatas'

A parceria com a Diageo nasceu de terem uma crença parecida com a nossa. Mais do que comunicar, as marcas precisam ter um assento na cultura. Elas não podem virar pessoas chatas, que tentam entrar em todas as conversas.

a partir de 42:18

Para Aldo, as marcas precisam criar conversas para entregar ações relevantes para as pessoas, estímulo para que os consumidores falem delas. Um dos exemplos aconteceu no Carnaval, quando a Diageo realizou uma espécie de 'delivery de sombra' para os foliões no Rio de Janeiro.

Na ação, um dirigível sobrevoou alguns blocos de Carnaval durante a Quarta-Feira de Cinzas. As pessoas que acessavam o site do serviço pelo celular, podiam compartilhar a localização em tempo real e o dirigível, guiado por GPS, criava uma sombra para até 25 pessoas por alguns minutos.

O mercado de comunicação passa por uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, novas formas de remuneração, nova forma de montar equipes, uma nova cultura. Clientes precisam pensar na gente como parceiros de negócios.

a partir de 47:58

Além da Diageo, a LePub atende marcas como Heinz, Santander e Heineken.