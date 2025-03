Jogo do PagBank ensina o que são e como investir em criptomoedas

Cada etapa, um novo conceito. No Crushing Cripto, os jogadores avançam por diferentes ilhas temáticas, cada uma composta por fases e elementos que explicam os conceitos e o ciclo do mercado de criptoativos. Ao final de cada ilha, a personagem do Duelo dos Investimentos desafia os jogadores com um quiz para testar o conhecimento adquirido. Para quem quer se aprofundar, a aba 'Conhecimento' reúne todo o conteúdo educacional do jogo, organizado por ilha, facilitando o aprendizado contínuo.

Jogo também auxilia quem quer investir. Além de educar, o jogo ensina sobre como se preparar para, futuramente, participar do mercado de cripto, formar uma reserva em CDB e Tesouro Direto, e investir com o suporte de especialistas e referências de valor adequadas, por meio de ETFs e Fundos de Investimento com criptoativos em sua composição, disponíveis no PagBank.