Tarifaço de Trump: guerra comercial e seu possível desdobramento

A semana de folia de Carnaval no Brasil abriu alas para mais uma rodada de tarifas e disputas econômicas impostas pelos Estados Unidos em produtos de países parceiros, como Canadá e México. Porém, o principal alvo das medidas do presidente Donald Trump na última segunda-feira foi a China.

O que aconteceu

O governo americano elevou em 10 pontos percentuais as taxas de importação de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, roupas e equipamentos de maquinário. Com esse aumento, alguns produtos chineses passam a circular no mercado interno com impostos de 45%. Em resposta, o governo chinês retalhou com tarifas de até 15% na produção agrícola estadunidense. Sobretudo, em commodities agrícolas, como soja, milho, trigo, carne bovina, suína e frango.

Por outro lado, a China é o maior mercado para produtos agrícolas americanos. O Departamento de Agricultura dos EUA destaca que 17% do total das exportações agrícolas dos EUA em 2023 foi para a China. No ano passado, a China importou quase US$ 20 bilhões em soja, milho e algodão, de acordo com dados do USDA. Esses produtos representaram cerca de 80% de todas as exportações agrícolas dos EUA para a China.