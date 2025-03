CadÚnico: 6,4 milhões de famílias serão alertadas para atualizar dados

Cerca de 6,4 milhões de famílias devem atualizar os dados no CadÚnico (Cadastro Único) até fevereiro de 2026. A medida vale para beneficiários e não beneficiários do Bolsa Família BPC (Benefício de Prestação Continuada) e TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica). A Ação de Qualificação Cadastral deste ano prioriza cadastros com prazo de atualização mais próximo.

O que aconteceu

No aplicativo do Cadastro Único, as mensagens estarão no ícone "envelope", no canto superior direito. Quem recebe o Bolsa Família também verá o comunicado nos aplicativos do programa e de pagamentos, como o Caixa Tem. Haverá ainda envio de mensagens no extrato de pagamento.

Famílias serão chamadas de forma escalonada. Não é necessário ir imediatamente aos pontos de atendimento do Sistema Único de Assistência Social.