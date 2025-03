Marcas fortes e CEO na TV: O plano da Cimed para chegar a R$ 10 bilhões

Hoje, são cerca de 100 farmácias no programa e a meta é chegar a 10 mil unidades. Mais de 50% do faturamento da Cimed vem das farmácias pequenas. "Essa vai ser uma plataforma de revolução na relação da indústria com o varejo", diz Adibe.

Esse programa faz com que a Cimed seja o estoque da farmácia e ataca um problema que temos no país, de endividamento do empreendedor. As pequenas empresas lutam para sobreviver.

Ana Tozzi, CEO da AGR Consultores

Equipe de vendas da Cimed é diferencial na relação com as farmácias independentes. Um fator que fortalece a relação da Cimed no varejo é o tamanho da sua força de vendas, diz Tamascia, da Febrafar. "O João tem um exército visitando farmácias o tempo todo. Isso impacta a relação que ele tem com o varejo, em especial a farmácia independente", diz.

Aposta pesada em marketing

Cimed vai patrocinar a volta do Caminhão do Domingão, no programa de Luciano Huck, na TV Globo. A ação, que ocorrerá entre março e agosto, prevê a aparição do próprio empresário João Adibe na TV para a entrega de prêmios.

João Adibe e a Cimed já têm aparecido no programa com ações de merchandising. A presença na TV, sempre de camisa amarela, integra outra ponta da estratégia de crescimento da Cimed, que é a aposta em marketing.