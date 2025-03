De Michelle Obama a psicotrópicos, os destaques do SXSW 2025

Serão nada menos do que 2.500 palestras. Neste ano, a SXSW Conference, que integra a grade de conteúdo, terá 23 trilhas temáticas, como são chamadas as áreas de debates.

Alguns dos temas em alta são Artificial Intelligence (tendências em IA e o impacto nos negócios); 2050 (discussões sobre o futuro da humanidade e tecnologia); Advertising & Brand Experience (como marcas estão inovando na comunicação) e Climate & Sustainability (soluções tecnológicas para sustentabilidade).

Um guia como bússola

Para ajudar quem estará no evento (e quem tentar acompanhar o conteúdo do Brasil) o UOL oferece o Guia SXSW 2025, criado pela GoAd Media. O documento, com descritivos das tracks temáticas, recomendações do que assistir em cada uma delas e os principais palestrantes do evento, tem apoio da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA).

Falando em palestrantes, entre os principais nomes para as sessões estão Michelle Obama e o irmão, Craig Robinson; Meredith Whittaker, presidente do Signal, que discutirá segurança online; Issa Rae, atriz e roteirista, que falará sobre criatividade e representação e o bilionário Ben Lamm, CEO da Colossal Biosciences, que transforma ficção científica em realidade.

Amy Webb, CEO do Future Today Institute, lança domingo (8) seu tradicional Tech Trends Report, relatório de tendências discutido por semanas após o evento, com transmissão pelo YouTube.