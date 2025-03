Dólar fecha em alta na primeira semana de março mesmo após queda expressiva

Incertezas globais influenciam o mercado. A economia mundial segue impactada por fatores como as possíveis mudanças em tarifas nos Estados Unidos e os desdobramentos da guerra entre Ucrânia e Rússia, que mantêm os investidores atentos.

Dólar para turismo volta a subir. Após recuar e atingir R$ 5,90 no dia anterior, a cotação da moeda para viajantes registrou nova alta nesta sexta-feira, 0,51%, chegando a R$ 6,014.

Bolsa

Bolsa de Valores registrou alta de 1,36%. O índice fechou o dia com um volume financeiro de R$ 15,34 bilhões e 125.034,63 pontos, refletindo um movimento positivo no mercado. A valorização foi particularmente impulsionada por ações do setor varejista.

A maior alta no pregão foi do Grupo Casas Bahia (BHIA3). As ações da Casas Bahia subiram 19,14%, com o preço atingindo R$ 3,61. Também se destacaram a Brava (BRAV3), com alta de 10,82%, e a Magazine Luiza (MGLU3), com avanço de 10,55%.

No lado negativo, o papek com maior queda foi da Meliuz. As ações da empresa apresentaram a maior desvalorização, com queda de 8,59%, fechando a R$ 3,51. Totvs (TOTS3) perdeu 1,93%, enquanto a Embraer (EMBR3) teve uma baixa de 1,39%, sendo cotada a R$ 73,68.