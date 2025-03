Governo tenta conter inflação dos alimentos sem atacar causas do problema

Estoques reguladores e questões fiscais

Outra boa ideia que vai demorar para dar resultado. Edgard Monforte Merlo, professor da Área de Política de Negócios e Economia da USP (FEA-RP/USP), considera positiva a política de formação de estoques reguladores pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), mas a medida é outra sem resultado imediato. "Isso é fundamental para evitar especulações, mas só vai ter efeito no médio prazo", afirma.

Em 15 dias, alguns alimentos podem ficar mais baratos. Edgard Monforte calcula que as reduções no preço de produtos como o milho, importante para ração animal e produção de proteínas, comecem a surgir em cerca de dois meses.



Economista sugere outra medida. Merlo defende a adoção de ações mais robustas para garantir o abastecimento interno, especialmente em momentos de alta demanda internacional. "Se houver pressão inflacionária, como ocorreu recentemente com as carnes, o governo pode considerar limites de exportação para garantir a oferta no mercado interno."

Corte de gastos seria mais eficaz. Para Rocha, a reforma administrativa vem sendo adiada há tempo demais, mas terá que vir à tona para uma resolução mais assertiva da questão dos alimentos. "O gasto do governo continua sem ter o devido zelo. O governo continua buscando alternativas, dando analgésico para um problema que pode ser muito mais sério", pondera Rocha.

Nakabashi chama a atenção para o problema fiscal como um dos principais fatores por trás da inflação. "O governo não tem controlado os gastos de forma adequada, e a demanda está aquecida, com uma taxa de desemprego historicamente baixa", afirma.

Dúvidas no mercado. O cenário, somado à trajetória de elevação da dívida pública em relação ao PIB (Produto Interno Bruto), tem causado incertezas e levado à depreciação do real frente ao dólar. "Isso elevou o preço dos produtos importados em reais e mesmo das commodities que são produzidas internamente, mas que têm sua cotação determinada no mercado internacional", diz Nakabashi .