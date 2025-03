Comida ficará mais barata com 'supersafra' e dólar em queda, diz Haddad

Se você vai pra cima do cara, e ele começa a distribuir meme teu na internet.

Fernando Haddad, ministro

O ministro, que ganhou o apelido de "taxad" na internet, lamentou o ambiente virtual, "que não tem filtro". "É muito difícil combater fake news contra um exército pago para macular a reputação de uma pessoa", disse ele. "Meu patrimônio é o mesmo de 30 anos atrás, e o cara começa a invocar comigo e a fazer esse tipo de coisa."

Haddad citou o vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) com fake new sobre o Pix. "Quando você fala uma mentira reiteradamente, ela se torna verdade", afirmou. "É muito estranho que o número de pessoas atingidas pelo vídeo seja maior do que os brasileiros que têm Instagram. O que está por trás dessa história?", questionou.

Trump taxar o Brasil seria "capricho"

Haddad afirmou que o Brasil está em "posição confortável" para negociar as taxações do governo americano. Ele citou o acordo recente da União Europeia com Mercosul, a parceria com a China e a relação com EUA "boa até a saída de Joe Biden" da presidência americana. "A conta de serviços, para além do comércio de mercadorias, eles são superavitáveis em relação a nós. Seria um capricho arrumar confusão com o Brasil", afirmou.

Haddad também aposta no poder de negociação de Lula. "O presidente Lula se deu muito bem com o presidente [George W.] Bush, que era republicano. Não acredito que não possamos contornar problemas que surgem nessa relação bilateral", disse. "Ele [Lula] é um cara querido [no exterior] e isso pode ajudar muito o Brasil."