Nubank cobra R$ 150 por pessoa e evita fim de área VIP no Ibirapuera

Mas, depois, recuou. A Urbia voltou atrás após ser informada pelo Nubank que o banco mudaria as regras de acesso. Desde ontem, qualquer um pode acessar a área VIP pagando R$ 150, desde que haja "disponibilidade" - o local comporta 16 pessoas. "Os frequentadores do Parque também podem ter acesso à Casa, mediante disponibilidade no local e pagamento de uma tarifa para acesso aos serviços oferecidos. Além disso, o espaço conta com um deck aberto ao público", comentou o Nubank ao UOL Economia.

A Secretaria do Verde havia mandado fechar a área VIP do Nubank após uma ação judicial do vereador Toninho Vespoli (PSOL). No entender do órgão municipal, a área VIP "restringia o acesso ao público, de modo a trazer discriminação entre os frequentadores e desrespeita a legislação municipal que dispõe sobre o contrato de concessão, uma vez que o Parque Ibirapuera permanece sendo um equipamento público municipal, apesar de concedido".

Todo mundo pode entrar, diz Nubank. A manifestação da assessoria jurídica da secretaria dizia que "não é inviável" a cobrança de preço público por parte da concessionária e suas empresas parceiras, desde que qualquer munícipe possa ter acesso a essa área de lazer mediante pagamento. Foi essa, então, a solução adotada pelo banco: os clientes de alta renda do banco seguem com acesso irrestrito à área VIP, mas outras pessoas também podem entrar.

A proposta foi acatada pela Secretaria do Verde, que revogou a determinação de fechamento do espaço "sem prejuízo de futura análise" do caso. Ao UOL, a secretaria afirmou que o Contrato de Concessão do Parque Ibirapuera permite a exploração econômica do espaço municipal, desde que respeite as normas de acesso ao público. "A secretaria segue fiscalizando os serviços prestados, garantindo que todos os eventos e atividades estejam em conformidade com as diretrizes contratuais", continuou.

A Casa Nubank foi instalada em uma antiga base da GCM. O local fica próximo à Serralheria, no portão 7 do Ibirapuera, e inaugurada em novembro passado.

O espaço é semelhante a uma área VIP de aeroporto, voltado a clientes do banco que vão ao Ibirapuera praticar exercício. São quatro vestiários equipados com duchas privativas, toalhas e itens de higiene, lanches, bebidas e cafés, além de estações de trabalho com wifi e carregadores por indução.



O Parque Ibirapuera foi concedido à Urbia em 2019, por 35 anos. A empresa passou a controlar o parque mediante pagamento de outorga fixa de R$ 70,5 milhões.