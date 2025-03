Petróleo faz Brasil ter primeiro déficit comercial desde janeiro de 2022

O comércio exterior do Brasil registrou alta de 6,5% no saldo entre importações e exportações nos dois primeiros meses de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar do crescimento, fevereiro foi marcado por um volume maior de importações do que de exportações, um resultado atípico.

A inversão foi causada pela compra de uma plataforma de petróleo chinesa por US$ 2,7 bilhões, que elevou os números das importações no mês.

O que aconteceu

Primeiro déficit desde janeiro de 2022. O Brasil registrou um déficit comercial de US$ 0,32 bilhão em fevereiro deste ano, o primeiro resultado negativo desde janeiro de 2022, quando o saldo foi de US$ 59 milhões. No mês, as exportações somaram US$ 22,93 bilhões, enquanto as importações chegaram a US$ 23,25 bilhões.