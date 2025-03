Corte de impostos não vai reduzir preço de alimentos, dizem especialistas

Mudança nas alíquotas deve ocorrer "em alguns dias", sem tempo determinado de vigência. Os novos incentivos do Plano Safra só começam a valer em junho, quando se inicia o novo período de safra. Já a mudança de imposto estadual depende do diálogo do governo com os estados, e o programa de publicidade para indicar onde há os melhores preços não foi esmiuçado.

Em entrevista, Alckmin disse que as portarias não vão trazer prazos para o fim das medidas. "Não há necessidade na portaria de ter o prazo. O objetivo é redução de preço de alimentos para a população. Será o prazo necessário", disse.

As críticas

Só cortar impostos não vai acabar com inflação dos alimentos. Opinião é do economista do Ibre (Instituto Brasileiro de Economia), da FGV (Fundação Getúlio Vargas), André Braz. Ele acredita que as medidas tomadas pelo governo vão apenas reduzir o ritmo do aumento da inflação. "Isso porque a ideia é aumentar a concorrência. Se o imposto de importação cai, fica zerado, isso faz com que produtos importados entrem no Brasil concorrendo com os nacionais e essa concorrência pode limitar o aumento de preços", afirma.,

Zerar impostos pode ser um "tiro pela culatra". Juliana Inhasz, professora de Economia do Insper, se baseia no exemplo da carne para justificar a opinião sobre as medidas. Ela afirma que a redução da alíquota pode se reverter em redução da produção para os próximos períodos ou até, em um caso extremo, uma descontinuidade da produção. "Não consigo enxergar que a gente vai ter preços reduzindo da forma como o governo imagina", afirma. Ela acredita que as demais medidas são bem vindas, mas para "uma próxima crise".

Fato de o governo ainda não ter uma noção real do impacto da renúncia fiscal também levanta preocupação. "Falta clareza sobre a aplicabilidade da estratégia e absorção disso pelo mercado", afirma Sidney Lima, analista de CNPI (Certificado Nacional do Profissional de Investimento) da Ouro Preto Investimentos. Segundo o Ministério da Fazenda, notas técnicas devem ser divulgadas nos próximos dias explicando o impacto de cada um. O vice-presidente afirmou que parte dos produtos tem importação pequena "exatamente porque o produto tinha uma alíquota mais alta".