Credores têm um mês para se manifestar sobre proposta da 123milhas

Consumidores, ex-funcionários e empresas têm até abril para se manifestar sobre a proposta de pagamento da 123milhas, agência que passa por recuperação judicial desde agosto de 2023, com dívidas de cerca de R$ 2,3 bilhões.

O que aconteceu

Edital foi publicado nesta semana. A juíza Cláudia Helena Batista publicou em 7 de março um aviso no Diário do Judiciário informando que os interessados têm 30 dias para protocolar "eventuais objeções" ao plano de recuperação judicial proposto pela 123milhas. Como a publicação ocorreu na sexta-feira, o prazo começa a contar nesta segunda e vai até 10 de abril, diz ao UOL o advogado Gabriel de Britto, diretor jurídico do Ibraci (Instituto Brasileiro de Cidadania).

Proposta considera 6 anos e meio para pagamento. A 123milhas dividiu os credores entre ex-funcionários, empresas e quirografários (que inclui clientes), com diferentes opções de pagamento. Ex-funcionários, por exemplo, devem ter pagamento integral do valor devido, parcelado em 12 vezes, logo após a aprovação do plano de recuperação judicial. Consumidores podem ter pagamento integral apenas 6 anos e meio anos depois da homologação.