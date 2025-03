Rede de comidas saudáveis, Greenjoy quer ser 'ícone da nossa geração'

Com 10 lojas no estado de São Paulo, três delas próprias, o negócio de comidas saudáveis Greenjoy busca um caminho para expandir com franquias. A maior preocupação nesse processo é manter o padrão de qualidade dos produtos, contou um dos três sócios da empresa,Thomas Takemoto, no Divã de CNPJ desta semana no Canal UOL.

A gente quer se tornar um gigante, um ícone, uma marca referência da nossa geração pelo perfil de consumo, e o nosso produto é muito validado. A escala é complexa. Thomas Takemoto

A empresa começou sua trajetória com a parceria de dois ex-atletas, Fernando Lemos e Marcos Rodriguez, vendendo sucos naturais e smoothies. De olho no comportamento do consumidor, eles perceberam que seus clientes compravam as bebidas mais para consumir com algum acompanhamento.