Violência contra mulheres: bate-papo reúne Ana Hikari e jornalistas do UOL

Adriana Negreiros, do UOL, é autora de livros como "Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço" e "A Vida Nunca Mais Será a Mesma: Cultura da Violência e Estupro no Brasil", vencedor do Prêmio APCA de melhor ensaio em 2021. Flavia Guerra é colunista de cinema de Splash UOL e criadora e apresentadora do videocast "Plano Geral".