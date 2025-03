Número de brasileiros na Europa cresce quase 30% em quatro anos

Portugal é mais acessível para brasileiros do que outros países europeus. Essa é a constatação é de Marcial Sá, advogado que trabalha com migração para Portugal no escritório Godke. A cidadania por descendência é mais flexível, permitindo grau de parentesco até os bisavós, por exemplo. Além da facilidade com o idioma, que também é um bônus no processo de migração.

Facilidades para se mudar para Portugal

A lei portuguesa abriu ainda mais portas para estrangeiros. Ano passado, uma mudança na legislação tornou o processo migratório menos rígido e diminuiu alguns prazos mínimos para solicitar a cidadania. Esse processo, que é feito via Conservatória dos Registros Centrais em Portugal, leva entre 1 e 2 anos para filhos de portugueses e de 2 a 3 anos para netos.

O processo é mais barato conforme o grau de parentesco com o português. O custo varia entre R$ 3,7 mil (para filhos) e até R$ 10 mil (para cônjuges).

Mudança em grupo. Foi pensando em economizar tempo e dinheiro que, na família de Newton Dourado, de 65 anos, 11 pessoas estão no mesmo processo de obter a dupla cidadania. São filhos, irmãos, tios, sobrinhos e netos que dependem da cidadania da matriarca da família, brasileira, neta de portugueses de com 91 anos que está tirando a cidadania europeia. "Tenho esse sonho de viver na Europa, principalmente pelos meus netos. Quero que eles tenham a oportunidade de dar um passo maior, que possam estudar na Europa e ter uma vida inteira por lá", diz Dourado.

Além de Portugal, brasileiros miram a União Europeia

Portugal não é o único a sentir os efeitos do êxodo migratório partindo do Brasil. Os países com mais brasileiros na Europa são (2023):