Vendas de imóveis novos crescem 12% e superam 186 mil unidades em 2024

Terrenos

Busca por terrenos cresce para imóveis do Minha Casa, Minha Vida. Na contramão do índice geral (que caiu de 80% para 75%) e da linha de médio e alto padrão (que recuou de 63% para 51%), a busca por locais para unidades do programa habitacional aumentou de 84% para 97%. Os dados integram o indicador de confiança Deloitte.

Migração das empresas para outros segmentos não tem ocorrido, diz França. "Eu não tenho notícia de nenhuma empresa que está saindo do médio e alto padrão", afirma o presidente da Abrainc ao destacar o papel do setor em atuar alinhado com o empenho do presidente Lula em ampliar o Minha Casa, Minha Vida. Segundo ele, há uma "cabeça muito diferente" entre os segmentos.