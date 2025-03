Após curso no Sebrae, anfitriões do Airbnb cobram 10 vezes mais para COP30

US$ 130 por hóspede. Um dos slides do curso, ao qual o UOL teve acesso, cita como bom exemplo de precificação na COP30 uma reserva realizada por um usuário de Nova York custando R$ 13.296. O curso "ensina a calcular o preço ideal para sua hospedagem no Airbnb, levando em consideração diversos fatores como custos fixos, custos variáveis e preços praticados no mercado", diz o site oficial do Sebrae. "Também apresenta um panorama do mercado de hospedagem para a COP 30, ajudando você a definir preços competitivos e maximizar seus ganhos."

R$ 1.700 por dia. Suelene Correia, 40, participou de aulas do Sebrae e conta que, durante os cursos, aprendeu o básico de hospitalidade e de precificação. Após a consultoria, decidiu disponibilizar seu apartamento de 100 m² no bairro de Marco, a 4 km do centro de Belém, por US$ 300 a diária, por pessoa, valor dez vezes maior que o normal.

Preço foi inspirado nas últimas COP. Suelene conta que nas capacitações foram citados como base os aluguéis de imóveis de outras cidades que receberam a conferência das Nações Unidas. Ela diz que vai investir até R$ 15 mil em melhorias no seu apartamento (como ar-condicionado), e espera que o aluguel por 15 dias deve lhe render mais de R$ 25 mil.

Roseane Dias já alugou um dos quartos de sua casa por R$ 16 mil durante os dez dias de conferência Imagem: Talyta Vespa/UOL

5 mil novos anúncios no Airbnb. O número de acomodações aumentou após a parceria com o governo do Pará. Uma das demandas que explodiu foi o de "coanfitriã", como são chamados os usuários do Airbnb que ajudam a administrar reservas de outros proprietários, conta Roseane Dias, 44.

'É a COP da Amazônia'. Roseane está habituada a alugar um dos quartos de seu próprio apartamento e hoje administra outros cinco imóveis: dá dicas de hospitalidade, precificação e publicidade: "Belém fica a 30 minutos da floresta amazônica. É preciso levar a floresta ao anúncio - e levar um toque da Amazônia pra dentro de casa".