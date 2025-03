Orçamento 'travado' barra novos investimentos e coloca em risco Auxílio Gás

Auxílio Gás, por exemplo, é um programa ameaçado pela falta de votação. No PLOA (Projeto de Lei do Orçamento Anual) original, que é o texto base da votação, estavam previstos R$ 600 milhões, suficientes para apenas um pagamento. Em fevereiro, conforme o próprio governo, foram pagos R$ 106 a 5,42 milhões de famílias, totalizando R$ 575,38 milhões. No ano passado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que o governo iria ampliar o programa, que paga o valor de um botijão de 13 kg a cada dois meses, para mais de 20 milhões de famílias até o fim de 2025. O impacto total era previsto em R$ 13,6 bilhões.

Nenhum pagamento de salário será atrasado ou o país vai ficar "parado". É o que afirma o cientista político e pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp (Universidade Estadual Paulista), Bruno Silva, ao explicar os efeitos práticos da demora da votação do Orçamento. Gastos com ações de prevenção ou resposta a desastres podem ser feitos, mesmo sem a aprovação do Orçamento.

Agora, se o governo quiser investir em uma reforma de estrada, ou em um aeroporto, não poderá enquanto o projeto não for votado definitivamente, porque a LOA traz o detalhamento de tudo onde o dinheiro público vai ser investido. Essa demora trava o desenvolvimento do país

Bruno Silva, cientista político e pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp

Proposta orçamentária de 2025 deveria ter sido votada em dezembro, mas um impasse em torno das emendas parlamentares afetou o cronograma. Uma série de decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) limitou o pagamento das emendas até que fossem estabelecidas regras de transparência e rastreabilidade dos recursos.

O que vai ser discutido hoje

Comissão de Orçamento deve discutir duas aberturas de crédito que já haviam sido enviadas pelo governo pelo menos desde setembro do ano passado.