Fast food? Não, fast casual: Greenjoy fez virada em modelo de negócio

O meio-termo é conhecido como lojas "fast casual", com autoatendimento aliado à comodidade dos restaurantes em mobiliário, design e utensílios para os clientes. "Existiam marcas que vinham surgindo no fast casual, a ideia foi trazer esse [modelo] para a operação da Greenjoy, diz Takemoto.

Rede de comidas saudáveis quer ser 'ícone da nossa geração'

Com 10 lojas no estado de São Paulo, três delas próprias, o negócio de comidas saudáveis Greenjoy busca um caminho para expandir com franquias. A maior preocupação nesse processo é manter o padrão de qualidade dos produtos, contou um dos três sócios da empresa,Thomas Takemoto.

A gente quer se tornar um gigante, um ícone, uma marca referência da nossa geração pelo perfil de consumo, e o nosso produto é muito validado. A escala é complexa. Thomas Takemoto

A empresa começou sua trajetória com a parceria de dois ex-atletas, Fernando Lemos e Marcos Rodriguez, vendendo sucos naturais e smoothies. De olho no comportamento do consumidor, eles perceberam que seus clientes compravam as bebidas mais para consumir com algum acompanhamento.