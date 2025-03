Isenção para reduzir inflação custa R$ 1 bilhão por ano e exige compensação

A decisão do governo federal de zerar as alíquotas de importação de dez alimentos, por tempo indeterminado, para conter o avanço da inflação abre espaço para dores de cabeça na equipe econômica a longo prazo. As isenções tendem a afastar R$ 1 bilhão das contas públicas a cada 12 meses, o que exigirá medidas para recompor as perdas de arrecadação.

O que aconteceu

Governo anunciou que alimentos terão a alíquota de importação zerada. A determinação atinge alguns dos recentes vilões da inflação nos últimos meses, a exemplo do café, das carnes e do azeite de oliva. Também serão contemplados o açúcar, o milho, o óleo de girassol, a sardinha, os biscoitos e as massas alimentícias. No caso do óleo de palma, o teto da isenção subirá de 65 mil para 150 mil toneladas.

Isenções serão mantidas por "prazo indeterminado", estima o governo. "Não há necessidade na portaria de ter o prazo. O objetivo é a redução de preço dos alimentos para a população, será o prazo necessário", afirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ao anunciar a medida na semana passada. "A redução dos impostos deve ser festejada", reforçou nesta segunda-feira, em entrevista à rádio CBN.