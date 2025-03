Musk tem rombo de US$ 132 bi: por que bilionários perdem com Trump?

Eles estavam todos felizes na cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em janeiro. Mas de lá para cá, seis dos dez maiores bilionários do mundo já perderam juntos US$ 225,3 bilhões. Isso conforme o levantamento Bloomberg Billionaires Index, que monitora a fortuna das 500 pessoas mais ricas do mundo.

Só Elon Musk viu mais da metade disso evaporar. Ele ficou US$ 132 bilhões menos rico desde 1º de janeiro até 10 de março. A fortuna do presidente da fabricante de carros elétricos Tesla — e atualmente chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA (Doge, na sigla em inglês) — havia atingido o pico em meados de dezembro do ano passado, chegando a US$ 486 bilhões. Agora está em US$ 301 bilhões.

O que está acontecendo?

Dentre vários fatores, um é comum a quase todos: as tarifas de importação que Trump está impondo prejudica as empresas desses mega ricos. Mas não é só isso: o avanço da Inteligência Artificial chinesa — bem mais barata — também ajudou. Confira a seguir quanto cada um perdeu desde o começo do ano até 10 de março e o motivo da sangria: