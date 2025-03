Neymar será garoto-propaganda de linha de isotônicos da Cimed

Em meio à polêmica por causa de sua ausência no último jogo do Santos Futebol Clube, derrotado pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, Neymar tem mais uma marca na sua extensa lista de patrocinadores: o jogador será o novo garoto-propaganda da linha de hidratação Lavitan, da Cimed.

O que aconteceu

A Cimed anunciou hoje (11) que Neymar Jr., do Santos, será o novo embaixador da linha de hidratação Lavitan. Segundo a farmacêutica, o atleta e a marca se unem em uma collab, que incluirá os produtos efervescentes e drops.

Eles farão parte da categoria de nutrição de Lavitan, lançada recentemente no portfólio da marca, que terá cerca de 20 lançamentos ainda no primeiro semestre deste ano. O acordo inclui o lançamento de edições limitadas de produtos, ativações exclusivas e presença em eventos esportivos e de entretenimento. Com as novidades, a meta é que a marca movimente R$ 1 bilhão em 2025.