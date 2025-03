100% brasileiro, Bob's quer 5 vezes mais lojas em SP nos próximos 5 anos

Ricardo Bomeny, presidente da BFFC (Brazil Foodservice e Franchising Corp.), diz que o Bob's tem um "plano bastante ambicioso de expansão". Uma das principais ações da empresa é a campanha "Potencializa São Paulo", cuja meta é ampliar em cinco vezes, em até cinco anos, a operação da rede no estado. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

O Bob's é a primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil. Foi criado em 1952, em Copacabana, no Rio. Faz parte da BFFC, uma holding que controla as marcas Bob's e Yoggi, além das franquias Pizza Hut e KFC no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Atualmente, o Bob's tem mais de mil pontos de venda no país. Em 2024, o faturamento foi de R$ 1,5 bilhão.