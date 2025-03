Declaração do Imposto de Renda 2025: quem deve declarar e quando começa?

A Receita Federal ainda não definiu a data de início para a declaração do Imposto de Renda de 2025, mas os contribuintes já podem se preparar para o processo. É fundamental estar atento às regras de obrigatoriedade, que incluem rendimentos acima do limite estabelecido, ganhos de capital e operações na bolsa de valores. Saiba quem precisa declarar e como evitar problemas com o Fisco.

Quando começa o prazo da Declaração do IR 2025

Receita deve divulgar regras para a declaração. Todos os anos a Receita Federal publica uma Instrução Normativa, onde informa o prazo oficial, as regras e a tabela de isenção atualizados da Declaração do Imposto de Renda. A data da publicação do documento ainda não foi informada pelo órgão federal, mas geralmente ocorre próximo ao início do prazo de envio, estimado entre 17 de março e 31 de maio. Os contribuintes podem acompanhar os detalhes no site Receita Federal.

Quem precisa declarar?

Vale observar a renda. Enquanto a tabela oficial deste ano não é divulgada, a referência é a de 2024, que isenta quem tem rendimentos mensais de até R$ 2.824,00. Com base nela, estão obrigados a declarar o IRPF 2025 contribuintes que, no ano-calendário de 2024, se enquadrarem em pelo menos uma das seguintes situações: