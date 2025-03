Com reforço de R$ 350 mi, estoques da Conab devem ajudar a regular preços

Resultados não devem vir no curto prazo. Para Henrique Morrone, professor de economia, também da UFRGS, a iniciativa é importante quando a intenção é o controle dos preços. Mas, não trará resultados esperados a curto prazo.

Necessidade de ampliar investimentos principalmente em infraestrutura. A ideia é ter abundância, uma maior quantidade ofertada, ainda mais em tempos de inflação, causada por inúmeros fatores, em especial, questões climáticas. Porém, na opinião do docente, existem outras saídas políticas de maior eficácia, como investimentos em infraestrutura para facilitar o escoamento da safra.

Investir em transporte para não depender do preço do diesel é uma alternativa. "Eu me refiro aos meios de transporte ferroviário e pluvial. Desta forma o preço do diesel utilizado nos caminhões não impactaria no aumento dos preços dos alimentos", aconselha. Henrique acrescenta outra solução para baixar os preços. Adotar cotas de exportação para ter mais produtos oferecidos internamente. "Outra seria a redução do ICMS, porém, esta última demandando negociações diretas com os Estados para os produtos da cesta básica".

Preço ao produtor e preço ao consumidor

Na opinião de Antonio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul, a Conab deseja fazer estoque de grãos (arroz, milho, soja, trigo). Mas não é o que está mais caro, pois, atualmente, os valores estão mais baixos do que há quatro anos.

"Preço ao produtor e preço ao consumidor são completamente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque entre um e outro são centenas de milhares de empresas que se envolvem no processo para chegar até a gôndola do supermercado. É uma simplificação da realidade. Um desperdício de dinheiro público que vai ampliar ainda mais o gasto fiscal".