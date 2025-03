Hospedagem em Belém na COP30 sai mais cara do que comprar imóvel na cidade

Ele também fica perto da opção milionária do Booking —são 900 metros de distância. As mesmas seis pessoas não precisam dormir na sala porque o imóvel possui três quartos. As características são as seguintes:

100m2;

3 Dormitórios;

1 Suíte;

3 Banheiros;

Cozinha;

Elevador;

Sacada;

Sala;

1 Vaga de garagem.

Alugueis para os 11 dias da COP30 em Belém ultrapassam os R$ 2 milhões Imagem: Reprodução

Booking não define preços

O Booking informou que não controla os preços dos imóveis. Nota enviada pela plataforma ressaltou que não há interferência para determinar o valor cobrado dos hóspedes.

A empresa acrescentou que firmou colaboração com o governo do Pará. Um memorando foi assinado em setembro do ano passado para realização de seminários presenciais e virtuais para locatários.