Interesse do governo é negociar, não retaliar, diz Haddad sobre EUA

Argumentos brasileiros são muito consistentes. Haddad afirmou que os americanos perdem com a sobretaxa ao aço brasileiro. "Nosso comércio é muito equilibrado, e nossas vendas não são revendas, como sugeriu o discurso oficial dos Estados Unidos. O que a gente importa de aço não tem nada a ver com o que a gente exporta de aço. Nós exportamos produtos semiacabados e importamos produtos acabados."

Estratégias diferentes para importação e exportação. Haddad explicou que a proposta relacionada à exportação parte de uma negociação com os EUA, e sobre as importações as medidas partem apenas de uma defesa brasileira contra as sobretaxas. O ministro afirmou que o governo vai analisar as propostas do setor e não deu um prazo para quando a pasta vai definir como será a negociação com o governo brasileiro.

Lula pediu calma. Haddad afirmou que o presidente pediu uma análise do cenário antes de o governo tomar qualquer decisão, e disse que o Brasil já negociou com os Estados Unidos "em condições mais desfavoráveis".