Contas de luz disparam e puxam maior inflação para fevereiro em 22 anos

Alimentos pesam no bolso

Inflação dos alimentos e bebidas foi de 0,7% em fevereiro. A taxa, que representa uma desaceleração ante a variação de 1,07% registrada em janeiro, foi influenciada pelo custo da alimentação no domicílio, que apresentou alta de 0,79%.

Ovo de galinha (15,4%) e café moído (10,8%) lideram altas. Por outro lado, a batata-inglesa (-4,1%), o arroz (-1,61%) e o leite longa-vida (-1,04%) aparecem com preços mais baixos do que os registrados no mês anterior.

O café, com problemas na safra, está em trajetória de alta desde janeiro de 2024. Já o aumento do [preço do] ovo se justifica pela alta na exportação, após problemas relacionados à gripe aviária nos EUA, e, também, pela maior demanda devido à volta às aulas. Além disso, o calor prejudica a produção, reduzindo a oferta.

Fernando Gonçalves, gerente do IPCA

Alimentação fora de casa também subiu em ritmo menor. A variação de 0,47% é menor do que a apurada em janeiro (0,67%). Contribuem para a taxa as oscilações dos subitens lanche (0,66%) e refeição (0,29%), ambos com variações inferiores às observadas no mês anterior, de, respectivamente, 0,94% e 0,58%.

O que é o IPCA

Inflação oficial é calculada a partir de 377 produtos e serviços. A escolha pelos itens tem como base o consumo das famílias com rendimentos entre um e 40 salários mínimos. O cálculo final considera um peso específico para cada um dos itens analisados pelo indicador.