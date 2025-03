Ipea: indústria do aço pode perder até R$ 8,7 bilhões com taxas de Trump

Efeito só não é pior porque importações também devem ser reduzidas. Em porcentagens, expectativa é que a compra internacional caia 1,09%, totalizando redução de 0,26% no valor das importações —aproximadamente US$ 390 milhões.

Impacto nos Estados Unidos também não deve ser significativo, conforme o instituto. A eventual redução de importação de produtos brasileiros afetaria 0,02% do PIB americano. Porém, geraria quedas um pouco mais significativas de investimento (-0,49%), exportações (-0,39%) e das próprias importações (-0,66%). Ainda assim, a balança comercial ficaria muito positiva para os EUA.

Ipea sugere negociação com EUA para reverter medida. Governo federal tenta fazer esse acordo de forma discreta. Orientação é não cair "no bullying" de Trump, como relatou a colunista do UOL Letícia Casado. O Itamaraty chegou a reagir, chamando a taxa de "injustificável", mas não propôs qualquer retaliação no momento.