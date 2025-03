Governo cria linha de crédito consignado privado para CLTs e MEIs

Todo o trâmite será feito pela Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital). O trabalhador poderá requerer a proposta de crédito nas instituições privadas cadastradas, o que inclui todos os grandes bancos, pelo aplicativo.

Após o pedido, as ofertas chegam em até 24h, segundo o Ministério do Trabalho. O trabalhador escolhe a oferta e faz a contratação pelo banco. "Para isso, o profissional autoriza o acesso a dados como nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa", explica a pasta.

Cadastro por meio do e-social

O crédito consignado privado já existe desde 2003, mas nunca pegou. No modelo atual, o trabalhador precisa da garantia do empregador para ter acesso ao empréstimo. Agora, esta base se dará pelo registro no e-social, por meio de um portal disponibilizado pelo governo.

Em janeiro, Marinho disse que projeto foi pensado porque a lei vigente tem "limitações". Com a base do e-social, os bancos teriam mais facilidade em negociar diretamente com o trabalhador, sem precisar passar pelo empregador.

Os bancos eram contra a concentração: chegou-se a um meio-termo. Diferentemente do que foi feito com o Desenrola, as instituições bancárias querem que os empréstimos sejam disponibilizados por elas, com acesso aos dados do e-social para ter certeza da garantia. Segundo a Folha, projeções feitas pelos bancos a Haddad indicam que os empréstimos privados quadruplicarão em dois anos, atingindo R$ 160 bilhões.