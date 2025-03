Nem IPCA, nem inflação nos EUA: dólar cai influenciado por tarifas de Trump

O dólar registrou mais uma queda hoje depois de iniciar a semana com uma valorização de 1,06%.

Se o motivo de a semana ter começado com a moeda americana voltando a superar o patamar de R$ 5,80 foram as declarações de Donald Trump assumindo que o país corria o risco de passar por uma recessão, o presidente dos Estados Unidos também é o grande responsável, segundo analista, da queda da moeda nesta quarta-feira.

O que aconteceu

Dólar fecha a R$ 5,808. A moeda comercial teve uma baixa desvalorização de 0,07% ao final do pregão de hoje. Apesar de dados da inflação no Brasil e nos Estados Unidos — que geralmente são fatores de grande influência no câmbio — terem estado dentro do que o mercado esperava, a guerra comercial iniciada por Trump, segundo Anderson Silva, head da mesa de renda variável e sócio da GT Capital, foi a grande responsável pelo resultado do dia.