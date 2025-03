'Crianças demonizam CLT': carteira assinada vira ofensa entre os jovens

Se a CLT for vista como um 'fracasso', pode haver um aprofundamento da informalidade e da precarização do trabalho, com a retirada de direitos ou garantias, e a ampliação de uma visão única que desconsidera que o sucesso profissional pode ser alcançado de formas variadas.

Maria Mello, coordenadora do programa Criança e Consumo, do Instituto Alana

O que é "ser CLT"

Direitos trabalhistas avançaram com Constituição de 1988 Imagem: Adriana Toffetti/Ato Press/Estadão Conteúdo

A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) foi criada por um decreto durante o governo Getúlio Vargas, em 1943, unificando normas que, até aquele momento, eram fragmentadas. Em 1988, a Constituição Federal ampliou os direitos do trabalhador.

"Mais do que um conjunto de regras, a CLT e a Constituição refletem conquistas históricas da classe trabalhadora e permanecem essenciais para garantir um ambiente profissional justo e equilibrado", avalia Okajima.